Зачем класть на батарею лавровый лист: о секрете знают единицы

Очень часто можно увидеть листья лавра на батареях. Но зачем их туда класть и какую пользу можно от этого получить?

Обычно лавровый лист используют в приготовлении многих разнообразных блюд, сообщает 24 Канал. Впрочем, это не единственное его использование – также он может справиться с многочисленными бытовыми проблемами. В частности с неприятными запахами в доме.

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Для чего класть лавровый лист на батарею?

Если вы привыкли покупать дорогие средства для того, чтобы улучшить запах в доме, можно наконец от этого отказаться, ведь ароматизаторы может заменить один копеечный ингредиент.

Обычный лавровый листочек может справиться с проблемой различных запахов не хуже, чем магазинные средства. И все, что нужно сделать для того, чтобы он подействовал – это разложить несколько листьев на батарее. Подождите всего несколько часов, и вы заметите, как запах в квартире стал свежим и чистым.

Кроме того, считается, что успокаивающий запах лавровых листьев может также способствовать лучшему отдыху и сну, если положить его на батарею в спальне. Еще одно удивительное применение лаврового листа – он может прогнать из вашего дома всех неприятных насекомых.



Лавровый лист может освежить воздух / Фото Pexels

А если вы положите лавровые листочки в шкаф рядом с крупами, сразу же почувствуете, что они могут бороться с надоедливой молью, которая может быстро портить запасы продуктов в доме.

Кстати, используют лавровый лист не только дома, но и на огороде – он содержит немало питательных веществ, поэтому его можно превратить в копеечное, но очень действенное удобрение для ваших грядок. Все, что нужно сделать – это настоять воду на лавровом листе и полить ею растения. Или же сухой лист можно измельчить и посыпать им грядку для лучшего роста овощей.