Летом, как и весной, немало роз могут страдать от болезней, и как только садоводы начинают замечать их признаки, нужно браться за работу. И в Украине очень распространена черная пятнистость роз – грибковое заболевание, из-за которого листья покрываются темными пятнами и желтеют.
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Чем обработать растения от черной пятнистости
Возбудитель черной пятнистости может находиться на стеблях, шипах или опавших листьях, а затем распространиться по всей розе. И как только вы увидите первые признаки заболевания, нужно удалить и сжечь пораженные части цветка, а уже после этого обработать клумбу фунгицидами или народными средствами.
Розы нужно защищать от болезней / Фото Pexels
В основном народные средства сработают на ранней стадии болезни, поэтому здесь нужно спешить. Вот несколько настоев, которые вы можете приготовить:
- Настой чеснока. 500 граммов толченого чеснока нужно залить 5 литрами воды, а затем процедить раствор в другую посуду и долить еще 10 литров воды.
- Настой одуванчика. 400 граммов измельченных частей растения залить 10 литрами воды. Настаивайте 3 дня.
- Настой коровяка. Средство нужно разбавить в воде в пропорциях 1:20.
- Отвар луковой шелухи. 1 килограмм остатков лука залить 2 литрами воды и довести до кипения. Оставить на 3 дня, процедить и добавить 4 литра воды.
- Раствор йода. 10 миллилитров медицинского средства нужно растворить в 4 литрах воды.
Растворами нужно опрыскать кусты розы. И для обработки нужно выбрать такую дату, чтобы следующие 3 дня вообще не было дождей, иначе обработка не подействует.