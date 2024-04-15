Плющ исчезнет из сада навсегда: поможет эффективный природный метод

Плющ может быть красивым, когда он растет в ограниченных количествах. Но это растение чрезвычайно устойчиво и очень быстро растет, поэтому уничтожить его очень сложно.

Если у вас на участке разросся плющ, вы уже точно заметили, что искоренить его совсем не просто. Он очень стойкий и растет с бешеной скоростью. Только вам казалось, что вы наконец справились с проблемой, как он снова прорастает, как ни в чем не бывало. Но, к счастью, здесь может помочь один проверенный способ.

Интересно Почему тюльпаны не цветут: что делать и какие могут быть причины

Как уничтожить плющ на участке

Английский плющ может быть, вероятно, наиболее неприятным растением на всем участке, ведь он растет очень бесконтрольно. и также не стоит думать, что он безвреден: плющ может душить деревья, укрывать растения полностью и продолжать расти. Поэтому это делает его идеальным местом, где могут прятаться грызуны, а вы точно не хотите допустить этого на своем участке.

Поэтому есть один метод уничтожения растения, во время которого вам не придется напрягать спину, выдергивая побеги плюща один за другим. Но перед тем, как начать, вам стоит найти и одеть свою защитную одежду – а именно очки и перчатки.

Ключ к уничтожению английского плюща заключается в том, чтобы сначала срезать или сбить лозы. Вы можете использовать секатор. После этого заберите лозы плюща как можно дальше. Не срывайте их с дерева или другого растения, ведь это может ее серьезно повредить. После того, как вы отрежете лозы у корня, они вскоре умрут и освободят свою хватку.



От плюща можно легко избавиться / Фото Pexels

Следующий шаг – это использование химических средств для уничтожения сорняков. Но если вы не хотите использовать "химию", вы все еще можете легко избавиться от плюща. Тогда вам нужно использовать натуральный спрей, что сделан из белого уксуса и мыла для посуды.

Мыло нужно для того, чтобы уксус осел на плюще. И будьте осторожны, чтобы не распределить смесь на те растения, которые вы хотите уберечь. Лучшее время для использования этого средства – днем, когда светит солнце и не прогнозируют дождей в течение нескольких дней.

После использования средства вы можете оставить плющ на несколько недель, а когда этот срок истечет, избавиться от него полностью. Тогда плющ ослабит свое сцепление с почвой, и все, что вам нужно будет сделать – это взять грабли и сгрести его вместе.