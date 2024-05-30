Как избавиться от слизней на огороде : найден метод, который помогает

Слизни портят овощи, поэтому дачники постоянно ищут всевозможные методы, какие смогут их отпугнуть с участка. Оказывается, обычное пиво способно избавить грядки от надоедливых вредителей.

Улитки и слизни заползают на растения поздно ночью и съедают овощи, ягоды и уничтожают цветы. Именно поэтому от них надо избавляться, чтобы не погубить будущий урожай.

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Как понять, что слизни атакуют огород

Чаще всего заметными признаками являются дырки на капусте, ягодах клубники, помидорах и других растениях. Утром на огороде остается заметный след от их слизи.

Специалисты говорят, что уничтожение слизней с помощью обработки почвы или использования химических средств не всегда помогает. Лучшим решением может стать установка ловушек.



Слизней привлекает запах пива / Фото Pexels

Как избавиться от слизней

Приманка пивом – проверенный и надежный метод, который уничтожает слизней. Они любят запах пива, поэтому упадут в чашку с пивом. Слизни любят дрожжевой запах пива и отдают ему большее предпочтение, чем растениям.

Приобретите недорогое пиво и расставьте ловушки на каждом квадратном метре в тех местах, где слизни являются активными.

Как установить ловушки

Используйте баночку из-под йогурта, джема или любых других продуктов. Важно, чтобы они были не очень высокими, чтобы слизням было удобно к ним пробраться.

Можете отрезать дно в пластиковой бутылке и использовать для приманки. 5 сантиметров будет достаточно, чтобы налить пиво и привлечь слизней.

Чтобы расставить ловушки, выкопайте небольшие ямы, поместите туда емкости с пивом, а потом засыпьте контейнеры почвой вокруг и оставьте 2 – 3 сантиметра выше уровня почвы. Огородники советуют в каждую ловушку налить до 5 сантиметров пива.