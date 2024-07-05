Наибольший вред, конечно же, тля может нанести молодым саженцам плодовых деревьев. И бороться с вредителем часто бывает непросто, ведь тли быстро и непрерывно размножаются. Именно поэтому важно вовремя начинать обработки.

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Как бороться с тлей

Многие опытные дачники отмечают,, что чесночное масло – это лучший способ борьбы с тлей. Дело в том, что чеснок содержит немало серы, которая является противогрибковым и антибактериальным препаратом, а также – ядом для многих вредителей.

Для того, чтобы приготовить ее, вам нужно взять пол-литра воды комнатной температуры и добавить туда 4 зубчика измельченного чеснока и 2 чайные ложки масла. Смесь нужно очень тщательно перемешать и остаться настаиваться в течение суток. После этого процедите ее и еще раз разведите с водой. Но еще не используйте: нужно дать настою постоять еще примерно 3 – 4 суток.



Тлю можно уничтожить народными средствами / Фото Pexels

Перед использованием раствор нужно развести в 1 литре воды, а также добавить жидкого мыла. Это нужно для того, чтобы он лучше сцеплялся с поверхностью листочков. После этого может обрабатывать деревья, но наибольшее внимание нужно уделять нижней стороне листьев.

Кроме того, вы можете и высадить растения, которые будут отпугивать тлю. Лучше всего с этой работой справятся мята, фенхель, горчица, базилик, далматская ромашка, лаванда и кориандр. Все эти растения имеют достаточно насыщенный аромат, который будет отпугивать тлю. Высаживать их можно рядом с теми растениями, которые больше всего страдают от вредителя.