5 советов от гендиректора OpenAI как управлять компанией и командой

Управлять компанией и командой людей – дело не из легких. Для этого нужен опыт, определенные умения и понимание того, какие действия и слова приведут к успеху.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман придерживается определенной философии менеджмента, что позволяет ему управлять командой и бизнесом. Он имеет 5 правил, которые стоит применить всем, кто управляет бизнесом и большим количеством людей.

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Найдите баланс в управлении людьми

По словам Альтмана, надо подталкивать людей, чтобы они достигли большего. Говорите им, что они способны достичь большего, но не следите за тем, чтобы они не работали слишком много, поскольку можно и выгореть.

Следите за количеством и продолжительностью встреч

Бизнесмен никогда не назначает их на первые часы своего дня, поскольку они для него являются самыми продуктивными. Альтман говорит, что идеальная продолжительность встречи – 20 минут. Этого времени достаточно, чтобы обсудить самое важное.

Общайтесь кратко

Очень полезно научиться отвечать кратко. Вместо 5 минут ответа, дайте его за 30 секунд. В электронных письмах также будьте лаконичными.



Научитесь сжато общаться / Фото Pexels

Осторожно делегируйте осторожность

Люди продуктивны в тех делах, которые им нравятся и хорошо удаются, поэтому стоит знать интересы и склонности своих коллег и подчиненных.

Уделяйте больше внимания процессу найма

Давайте шанс людям с высоким потенциалом, которые быстро развиваются, а кроме их интеллекта, ищите подтверждение того, что они способны достигать результатов.