Почему корейцы ставят в обувь чайные пакеты: хитрый лайфхак, который может удивить

В осеннюю пору сапоги или ботинки после намокания могут иметь неприятный запах. Чтобы от него избавиться, хитрые корейцы придумали интересный лайфхак. Они начали использовать одну пахучую вещь, которая найдется на каждой кухне.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, нужно внутрь обуви поставить несколько пакетиков зеленого чая, пишут Советы 24. Если обувь мокрая, то внутрь сначала кладут газету, которая поможет впитать в себя лишнюю влагу.

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Пакетики чая рекомендуется оставить в обуви на сутки. Если же пар очень воняет, тогда внутрь можно поставить больше пакетиков. Эксперты говорят, что корейцы придумали этот лайфхак недаром. Пакетики чая способны хорошо впитывать влагу из обуви и оставлять после себя приятный аромат.

Другие виды чая также могут подходить для удаления запаха с обуви, впрочем лучшим среди всех считается зеленый чай. Однако обратите внимание на то, что чайный пакетик надо ставить тогда, когда мокрая обувь высохнет, иначе от него не будет никакого эффекта.



Чайные пакетики можно использовать для обуви / Фото Pexels

Как еще использовать чайные пакетики

Пакетик от чая помогает убрать плохой запах из холодильника. Все, что надо сделать – разложить несколько пакетиков на полках, чтобы они вобрали в себя вонь и влагу. Пакетики могут стоять всю неделю, а потом их придется заменить новыми. Для холодильника можете выбирать фруктовый, цветочный или цитрусовый наполнитель.

Также чайный пакетик помогает избавиться от вони на разделочной доске. Нужно на помытой доске пройтись смоченным в воде чайным пакетиком, который впитает весь специфический запах.

Чайные пакетики помогают избавиться от затхлого запаха. Разместите их между вещами или на полках, чтобы через некоторое время почувствовать в шкафу свежесть и приятный аромат. Для полок можно использовать ароматизированный чай.