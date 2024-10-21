Пробки препятствуют движению жидкости, пишут Советы 24. Чаще всего это происходит из-за жиров или остатков пищи. Часто мы используем химические средства для растворения засорения, впрочем эту бытовую проблему можно легко решить без покупки специальных средств. Помогут в этом копеечные методы, которые растворят засоры за 15 минут.

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Сода и уксус

Три четвертых стакана соды надо засыпать в отверстие и залить таким же количеством уксуса, закрыв его пробкой. Через 15 минут надо залить внутрь горячую воду. Сода и уксус выделяют углекислый газ, в котором хорошо растворяются жировые и мыльные отложения.

Сода и кипяток

Такое сочетание прекрасно подходит для прочистки труба на кухне от жира. Залейте в отверстие 1 литр кипятка и всыпьте стакан соды. После этого добавьте еще немного воды, подождите и промойте проточной водой.



Действенные советы для удаления засора / Фото Pexels

Стиральный порошок

Избавиться от засорения можно с помощью стирального порошка. Насыпьте внутрь 2-3 столовые ложки и оставьте на 30 минут. За это время порошок начнет взаимодействовать с грязью и жиром, а дальше просто промойте водой.

Лимонная кислота

Два пакетика лимонной кислоты надо растворить в литре горячей воды. Кислота способна растворить отложения на стенках трубы и уберет засоры за 15 минут.