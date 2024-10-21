Пробки перешкоджають руху рідини, пишуть Поради 24. Найчастіше це стається через жири чи залишки їжі. Часто ми використовуємо хімічні засоби для розчинення засмічення, втім цю побутову проблему можна легко вирішити без купівля спеціальних засобів. Допоможуть в цьому копійчані методи, які розчинять засмічення за 15 хвилин.

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Сода та оцет

Три четвертих стакана соди треба засипати в отвір та залити такою ж кількістю оцту, закривши його пробкою. Через 15 хвилин треба залити всередину гарячу воду. Сода та оцет виділяють вуглекислий газ, в якому добре розчиняються жирові та мильні відкладення.

Сода та окріп

Таке поєднання чудово підходить для прочищення труба на кухні від жиру. Залийте в отвір 1 літр окропу й всипте склянку соди. Після цього додайте ще трохи води, зачекайте й промийте протічною водою.



Дієві поради для видалення засмічення / Фото Pexels

Пральний порошок

Позбутися від засмічення можна за допомогою прального порошку. Насипте всередину 2-3 столові ложки й залишіть на 30 хвилин. За цей час порошок почне взаємодіяти з брудом та жиром, а далі просто промийте водою.

Лимонна кислота

Два пакетики лимонної кислоти треба розчинити в літрі гарячої води. Кислота здатна розчинити відкладення на стінках труби й прибере засмічення за 15 хвилин.