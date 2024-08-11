Как сварить кукурузу за 5 минут: удивительный лайфхак без использования воды

Для того, чтобы кукуруза сварилась и ее можно было употреблять, надо варить на огне 30 – 40 минут. Однако существует один способ, который в разы ускорит созревание кукурузы.

Август – идеальная пора, чтобы полакомиться молодыми початками кукурузы. Чтобы не ждать несколько часов, можно сварить кукурузу в микроволновке.

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Как быстро сварить кукурузу

Для нас привычным является варка кукурузы в кастрюле. Однако есть и другой способ. Сделать кукурузу готовой можно в микроволновке за 5 минут. Все, что вам надо – это 2 початка кукурузы, половину чайной ложки соли и сливочное масло.

Вымойте початки вместе с листьями, чистить их не надо. Кукурузу разместите на блюде для микроволновки и накройте крышкой. Поставьте в печь на 5 минут и готовьте при мощности 1000 Вт. После приготовления початки кукурузы будут готовы. Тогда избавьте кукурузу от листьев и натрите солью и маслом.



Кукуруза в микроволновке варится за 5 минут / Фото Pexels

Как сварить кукурузу в пакете с маслом и солью

Этот метод используют почти все. Початки надо очистить от листьев и хорошо вымыть. Затем натереть маслом и солью и положить в полиэтиленовый пакет. Завяжите его и поставьте в микроволновку на 5 минут на максимальной мощности. Перед подачей кукурузу можно посыпать специями.

Молодая кукуруза имеет много полезных свойств, включая содержание витаминов и клетчатки, которые полезны для кожи, волос и снижения артериального давления.

Кукуруза содержит соединения, которые положительно влияют на зрительную систему и здоровье глаз, а также фолиевую кислоту, поддерживающую здоровье печени и волос.