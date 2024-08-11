Як зварити кукурудзу за 5 хвилин: дивовижний лайфхак без використання води

Для того, щоб кукурудза зварилася і її можна було вживати, треба варити на вогні 30 – 40 хвилин. Однак існує один спосіб, який в рази пришвидшить дозрівання кукурудзи.

Серпень – ідеальна пора, аби поласувати молодими качанами кукурудзи. Щоб не чекати кілька годин, можна зварити кукурудзу в мікрохвильовці.

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Як швидко зварити кукурудзу

Для нас звичним є варіння кукурудзи в каструлі. Однак є й інший спосіб. Зробити кукурудзу готовою можна в мікрохвильовці за 5 хвилин. Все, що вам треба – це 2 качани кукурудзи, половину чайної ложки солі та вершкове масло.

Вимийте качани разом з листям, чистити їх не треба. Кукурудзу розмістіть на блюді для мікрохвильовки та накрийте кришкою. Поставте в піч на 5 хвилин та готуйте за потужності 1000 Вт. Після приготування качани кукурудзи будуть готовими. Тоді позбавте кукурудзу листя та натріть сіллю та олією.



Кукурудза в мікрохвильовці вариться за 5 хвилин / Фото Pexels

Як зварити кукурудзу в пакеті з олією та сіллю

Цей метод використовують майже всі. Качани треба очистити від листя та добре вимити. Тоді натерти олією та сіллю й покласти в поліетиленовий пакет. Зав’яжіть його й поставте у мікрохвильовку на 5 хвилин на максимальній потужності. Перед подачею кукурудзу можна посипати спеціями.

Молода кукурудза має багато корисних властивостей, включаючи вміст вітамінів та клітковини, які корисні для шкіри, волосся та зниження артеріального тиску.

Кукурудза містить сполуки, які позитивно впливають на зорову систему та здоров'я очей, а також фолієву кислоту, що підтримує здоров'я печінки та волосся.