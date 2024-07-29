Іноді просто не вистачає сил та часу для того, щоб приготувати й смачну, і здорову вечерю. Але трапляється й так, що ви просто не знаєте, з якого боку підійти до цього питання, і що покласти на тарілку, аби потім не мучитися безсонням вночі. Дієтологиня Еліз Вагнер поділилася кількома продуктами, які можуть вам допомогти.

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Нежирний білок

До цих продуктів належить лосось, яйця, боби та горіхи. Вони багаті на поживні речовини та мають низький вміст жиру, а це ідеально підходить для того, аби покращити травлення.

Якщо ви не будете нехтувати нежирними білками, це сприятиме підвищенню кислотності шлунка під час травлення, і він буде розщеплювати їжу краще, а ваш метаболізм прискориться.

Імбир

Можливо, це не ваш улюблений продукт для вечері, та споживання його у будь-якій формі точно допоможе вашому травленню. Імбир може покращити моторику кишково-шлункового тракту та збільшує виділення слини.

Листова зелень

Можливо, це також не перший інгредієнт, який ви хочете додати на тарілку під час вечері, та в них є надзвичайно велика кількість і поживних речовин, і корисної клітковини. Так ви покращите травлення, а також зарядите організм енергією.



Зелень дуже корисна для травлення / Фото Pexels

Спробуйте додати до звичної вечері шпинат, капусту чи руколу.

Трав'яні чаї

Це, звісно, не їжа, але трав'яний чай чудово поєднається з будь-чим, що ви вирішите з'їсти ввечері. А вживання трав'яних чаїв – зокрема імбирного, ромашкового чи м'ятного, допоможе вам заспокоїти травну систему.

Пробіотична газована вода

Ці напої не тільки ароматизовані та смачні, вони також чудово впливають на травлення. В них міститься клітковина, тож вони допомагають покращити функції вашої імунної системи. Звісно, їх не слід використовувати як добавки для волокнистої їжі, але вони можуть доповнити вашу вечерю.