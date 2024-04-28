Весна – це ідеальний час для походів на природу та шашликів, та якщо ви не будете знати прості, але важливі хитрощі, це може зіпсувати і страву, і цілий відпочинок. Тож спробуйте один лайфхак, який допоможе кожного разу отримувати ідеально просмажене м'ясо.

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Як правильно готувати м'ясо для шашлику

Для того, щоб правильно приготувати шашлик, вам потрібно додати до м'яса всього один інгредієнт, який є на кожній кухні – звичайну сіль. Але не спішіть сипати її на шашлик – натомість візьміть жменю та покладіть її на вугілля.

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Приготуйтеся до того, що сіль може стріляти, тож не варто наближатися до мангалу відразу ж після цього. Ви зможете забути про пляшку із водою, і просто смажити свій шашлик на вугіллі, що посипане сіллю. У такому випадку ваше м'ясо ніколи не підгорить.



Шашлик потрібно готувати правильно / Фото Pexels

Але навіщо це робити? Вся справа у тому, що під час нагрівання солі її крупинк будуть клацати і навіть вилітати, і вам потрібно поміщати м'ясо на мангал тільки після того, як цей процес зупиниться.

Нагріта ж сіль допомагає підтримувати температурний режим та унеможливлює розгорання полум'я. Також вона може вбирати краплі м'ясного жиру та зменшує кількість попелу, що може вилітати із мангалу.