Весна– это идеальное время для походов на природу и шашлыков, и если вы не будете знать простые, но важны уловки, это может испортить и блюдо, и целый отдых. Итак, попробуйте один лайфхак, который поможет каждый раз получать идеально прожаренное мясо.

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Как правильно готовить мясо для шашлыка

Для того, чтобы правильно приготовить шашлык, вам нужно добавить к мясу всего один ингредиент, который есть на каждой кухне– обычную соль. Но не спешите сыпать ее на шашлык– возьмите горсть и положите ее на уголь.

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Приготовьтесь к тому, что соль может стрелять, так что не стоит приближаться к мангалу сразу же после этого. Вы сможете забыть о бутылке с водой, и просто жарить свой шашлык на углях, что усыпано солью. В таком случае ваше мясо никогда не подгорит.



Шашлык нужно готовить правильно / Фото Pexels

Но для чего это делать? Все дело в том, что во время нагрева соли ее крупинки будут щелкать и даже вылетать, и вам нужно помещать мясо на мангал только после того, как этот процесс остановится.

Нагретая же соль помогает поддерживать температурный режим и исключает возможность разгорания пламени. Также она может впитывать капли мясного жира и уменьшает количество золы., что может вылетать из мангала.