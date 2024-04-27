Каждый дачник мечтает о красивом розарии, но чтобы розы могли долго цвести, им нужна подкормка. Чтобы образовывалось больше бутонов, нужен фосфор., а для наращивания зелени– азот.

Читайте также Можно ли подкармливать клубнику пеплом: список удобрений для большого урожая ягод

Чем подкормить розу весной (минеральные удобрения)

В агромагазинах вы можете приобрести множество вариантов минеральных удобрений., которые пригодятся для пышного цветения цветов. Вносить их нужно вечером в период набухания бутонов. Розы любят несколько вариантов минеральных удобрений.

Фосфорно-калийные– розы быстрее зацветут, образуют новые бутоны, а иммунитет растения окрепнет. Азотный– нужны для пышного цветения и укрепления корневой системы.

Кальциевую селитру вносите в период развития бутонов. Сульфат калия садоводы советуют вносить в конце мая, чтобы предотвратить болезни роз. Аммиачную селитру рекомендуется вносить перед окучиванием кустов. Гуманат натрия является стимулятором роста. Им нужно опрыскивать стебли и листья роз в период цветения.



Розу можно подкармливать мнеральными удобрениями / Фото Pexels

Чем подкормить розу весной (народные методы)

Навоз

Подкармливайте розу перепревшим навозом или компостом. На один кустик нужно 300 граммов удобрения.

Отходы из кухни

Яичная скорлупа питает кусты кальцием и магнием, которые нужны для цветения. Чайные пакетики питают розу азотом и быстро разлагаются в почве. Благодаря банановой кожуре почва будет обогащена калием., укрепит корни роз и отпугнет насекомых. Отходы вносите в грунт у стебля и при перекапывании участка.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Можно ли подкармливать розу пеплом

Древесный пепел богат фосфором и калием, какой розы очень любят. Такая подкормка даже способна отпугнуть грибок. Посыпьте пепел на землю вокруг стебля. На 1 куст нужно 300 граммов пепла.