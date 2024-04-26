Садоводы советуют подпитывать клубнику трижды за вегетационный период – осенью, весной и летом. Вам важно подкармливать ее натуральными удобрениями, поэтому далее расскажем, какими именно.

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Можно ли подкармливать клубнику золой

Во время посадки клубники ее подкармливают золой. Поэтому в первый год после посадки растения, ее больше подкармливать не нужно. Обратите внимание, что зола и пепел – это разные вещи.

Зола отличается черным оттенком и содержит небольшие крупинки недогоревшего вещества разного размера. Пепел похож на серую пыль, которая образуется после горения сухих листьев, бумаги, травы. Простыми словами, зола – это смесь из недогоревшего угля и пепла. Именно ею стоит подпитывать клубнику.



Клубнику надо подпитывать не пеплом, а золой / Фото Pexels

Подкормка для клубники

До появления первых цветочков, растение можно подкормить борной кислотой. В 10 литрах воды разведите 1 чайную ложку борной кислоты, 30 капель йода и 1 стакан древесной золы. Тщательно перемешайте и полейте раствором кусты.

Также до цветения ее стоит подкормить раствором йода. На 10 литров воды вам понадобится 10 капель йода. Этим раствором опрыскивайте ягоды, пока не появятся цветочки. Эту процедуру повторяйте летом с интервалом 10 дней.

Уже в мае-июне, когда клубника зацветет, можно ее подкармливать калием. Он содержится в коровяке. Пусть раствор настоится в течение 3 дней, а тогда поливайте им кусты. А еще возьмите одну чайную ложку селитры калиевой и размешайте в 10 литрах воды.

Улучшает завязывание бутонов борная кислота. В 10 литрах воды разведите 2 грамма марганцовки, борной кислоты и 1 литр золы. Этим раствором полейте грядку.