Кожен дачник мріє про красивий розарій, але щоб троянди мали змогу довго квітнути, їм потрібна підгодівля. Щоб утворювалося більше бутонів потрібен фосфор, а для нарощення зелені – азот.

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Чим підживити троянду навесні (мінеральні добрива)

В агромагазинах ви можете придбати чимало варіантів мінеральних добрив, які знадобляться для пишного цвітіння квітів. Вносити їх треба ввечері в період набухання пуп’янок. Троянди люблять кілька варіантів мінеральних добрив.

Фосфорно-калійні – троянди швидше зацвітуть, утворять нові бутони, а імунітет рослини зміцніє. Азотні – потрібні для пишного цвітіння та зміцнення кореневої системи.

Кальцієву селітру вносьте в період розвитку бутонів. Сульфат калію садівники радять вносити наприкінці травня, щоб запобігти хворобам троянд. Аміачну селітру рекомендовано вносити перед підгортанням кущів. Гуманат натрію є стимулятором росту. Ним потрібно обприскувати стебла й листя троянд в період цвітіння.



Троянду можна підживлювати мнеральними добривами / Фото Pexels

Чим підживити троянду навесні (народні методи)

Гній

Підгодовуйте троянду перепрілим гноєм чи компостом. На один кущик потрібно 300 грамів добрива.

Відходи з кухні

Яєчна шкарлупа живить кущі кальцієм та магнієм, які потрібні для цвітіння. Чайні пакетики живлять троянду азотом та швидко розкладаються в ґрунті. Завдяки банановій шкірці ґрунт буде збагачений калієм, зміцнить коріння троянд та відлякає комах. Відходи вноситьте у ґрунт біля стебла та під час перекопування ділянки.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Чи можна підживлювати троянду попелом

Деревний попіл багатий фосфором та калієм, який троянди дуже люблять. Така підгодівля навіть здатна відлякати грибок. Посипте попіл на землю навколо стебла. На 1 кущ потрібно 300 грамів попелу.