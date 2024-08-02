Что сделать, чтобы одежда имела насыщенный цвет: это надо знать всем

Со временем одежда теряет свой цвет. Это происходит из-за многократных стирок. Впрочем любимую футболку достаточно легко освежить. Если они потеряли свой первоначальный вид, надо лишь воспользоваться одним из действенных методов, которые восстановят цвет.

В общем все зависит от типа вещей и материалов, из которых они сделаны. Вот несколько общих способов восстановления цвета.

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Окрашивание одежды красителями для ткани

Использование краски – это один из замечательных способов вернуть цвет выцветшей одежде. Техники окрашивания тканей есть разные, поэтому его можно термически обработать или добавить в барабан специальный препарат, который усилит цвет.

Кофе и чай

Чтобы вернуть интенсивность цветов темного цвета – выбирайте чай или кофе. Добавьте всего лишь литру настоянного напитка в барабан машинки. Особенно хорошо этот метод помогает восстановить черный потерянный цвет.



Эффективные советы, которые улучшат качество цвета / Фото Pexels

Настой листьев ореха

Листья грецкого ореха являются действенным природным темным красителем. Чтобы усилить черный цвет, просто смочите одежду в настое, а потом постирайте в программе деликатной стирки.

Уксус

Чтобы выстиранная одежда была ярче – используйте уксус. Впрочем хозяйки часто используют его, как профилактическое средство, которое предотвращает вымывание красителя из ткани.

Как сохранить цвет ткани

Для того, чтобы не прибегать к восстановлению цвета, стоит сделать все для того, чтобы его сохранить. Стирайте вещи в невысокой температуре, поскольку именно горячая вода способна вывести цвет.

Во время стирки выворачивайте одежду наизнанку. Этот метод поможет защитить ткань. Не стоит злоупотреблять средствами, которые выводят пятна или отбеливателями для цветной одежды. Стирайте одежду по цветам: черный с черным, цветной с цветным, а белое с белым.

Также следует избегать сушки на солнце, поскольку это приведет к тому, что одежда начнет темнеть. На улице сушить полезно, но только в тени.