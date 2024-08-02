Очень часто с одеждой случается такая беда: на ней появляются маленькие комочки из шерсти или ниток. И из-за них даже совсем новые вещи могут потерять свою привлекательность. Но вернуть им новый и красивый вид совсем несложно.

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Бритва

Для того, чтобы избавиться от колтунов на одежде, вам нужно натянуть проблемную часть одежды и начать плавно перемещать станок снизу вверх. Процедуру, впрочем, нужно выполнять бережно и легко, чтобы вы случайно не повредили свою любимую вещь.



Бритва поможет от колтунов / Фото Pexels

Скотч

Клейкая лента полезна не только в прямом назначении, но и для использования в бытовых целях. С ее помощью вы можете легко очистить все проблемные места на своей одежде. Все, что стоит сделать – это приклеить ленту, плотно прижать к участку, а после этого резко ее оторвать.

Губка для посуды

Да, даже самая обычная губка для посуды поможет вам избавиться от катышков! Нужно сильно натянуть ткань и использовать плотную часть сухой губки. Проводите ею плавно по ткани вдоль волокон. Убедитесь, что движения осторожны и не навредят вашей одежде.

Ножницы

Если у вас хватит терпения на этот способ, он также может быть достаточно полезным. Он также более качественный, ведь так вы будете срезать, а не обрывать волокна, как это происходит в других случаях. Кроме того, обрезание колтунов уменьшит возможность их быстрого повторного образования.

Наждачная бумага

Мелкозернистая наждачная бумага – это прекрасная альтернатива для чистки от катышков, если вдруг у вас нет бритвы или ножниц. Работать с наждачкой достаточно просто: вам нужно растянуть и зафиксировать ткань, а затем счистить комочки.