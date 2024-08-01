Специалисты знают, что тысячелистник является полезным растением, поскольку обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. Для тех, кто будет находиться на природе в вечернее время суток есть один действенный способ защититься от комаров. Если вы забудете антимоскитный спрей, то поможет уберечься от укусов именно тысячелистник.

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Как тысячелистник отгоняет комаров

Натуральные масла тысячелистника отпугивают комаров и других летучих насекомых. Тысячелистник имеет мелкие белые цветы, которые могут иметь розовый оттенок. Кроме того, что эта трава предотвращает инфекции, она прекрасно отпугивает комаров и является эффективнее всех химических спреев.

Чтобы отпугнуть комаров, соберите листья растения и скрутите в небольшой шарик в руках. Важно брать исключительно листья, не цветы. Шарик листьев из тысячелистника будет иметь хороший аромат, поэтому потрите им тело, которое незащищенной одеждой.

Специалисты говорят, что если вы порежетесь или поцарапаете кожу, то к травмированному месту стоит приложить тысячелистник. Кровотечение значительно уменьшится, поскольку растение обладает антибактериальными свойствами.

Важный момент: тысячелистник растет практически везде, поэтому на природе или в саду его будет найти достаточно легко. Кроме того, с тысячелистником можно сделать натуральный спрей и лосьон против москитов. Ими могут пользоваться даже дети, потому что в его составе нет ни одного химического вещества.