Еще не время выбрасывать: что делать, когда засохла тушь для ресниц
Источник:"Окна"
Возможно, вы собираетесь на важную встречу, или же идете на работу, а тушь для ресниц засохла? Это не значит, что косметику нужно выбрасывать –на самом деле есть способ продлить ее жизнь.
Тушь для ресниц – это достаточно важный элемент макияжа, и когда она засыхает, это может превратиться в большую неприятность. Однако если времени бежать и покупать новую нет, можно попробовать продлить жизнь той, что уже у вас есть.
Интересно Вот 4 способа, в какие магазины заставляют вас делать импульсивные покупки
Что делать, когда засохла тушь для ресниц
Прежде всего, вам нужно проверить срок годности вашей косметики, ведь может быть так, что тушь засохла из-за того, что он уже вытек. И если это действительно так, тогда ее лучше не использовать, ведь это может привести к аллергии и раздражению глаз.
Обычно срок годности туши после открытия – это три месяца. И если она резко изменила цвет, текстуру или запах – это знак, что от нее пора избавиться. Но если со сроком годности все в порядке, тогда вещь еще можно спасти.
Тушь для ресниц можно восстановить / Фото Pexels
Чаще всего тушь засыхает из-за недостаточно плотно закрытого колпачка. Внутрь проникает воздух, и это высушивает текстуру средства. И иногда это происходит с тушью для объема ресниц, ведь в своем составе она содержит воск. Поэтому для того, чтобы избежать такой проблемы, колпачок нужно плотно закручивать, а также протирать мицеллярной водой для того, чтобы убрать остатки туши.
Итак, вот простые шаги, которые помогут "реанимировать" тушь для ресниц:
- Добавьте внутрь немного капель для глаз или раствора для линз. Тушь после этого нужно закрыть и хорошо взболтать. Если тушь загуста, добавьте еще немного капель.
- Погрузите тушь в мисочку с кипятком на несколько минут, или подержите под проточной водой. Тогда воск в составе станет более жидким, и вы сможете и в дальнейшем пользоваться средством.
- Никогда не добавляйте в тюбик с тушью воду, спирт или перекись водорода. Нельзя добавлять и различные масла. Учитывайте то, что слизистая оболочка глаза достаточно чувствительна, и эти средства могут спровоцировать инфекции или воспаление.