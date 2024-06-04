Большинство людей совершали импульсивные покупки в интернете. Это решение могло быть вызвано разными факторами: например, тем, что это последний в наличии товар, или же продавец предлагает бесплатную доставку.

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Распродажи и скидки

Немало опросов показали, что люди более склонны делать покупку, когда товар на распродаже или имеет скидку. И предложение заплатить меньшую цену за товар, или получить бесплатную доставку помогает продавцам в короткий срок продать больше товаров.

Сообщение "последний в наличии"

Сообщение о том, что товаров осталось мало, создает ощущение срочности. У вас нет времени подумать, действительно ли вам нужен товар: вы покупаете его, потому что боитесь, что больше возможности не будет.

Магазины пытаются заставить вас принять быстрое решение, и не сравнивать цены или задумываться над тем, вообще ли вам нужна эта вещь. Эта стратегия очень хорошо работает для отелей, когда покупателям говорят, что остался только один номер, и тогда это ускоряет процесс принятия решений.



Решение о покупках нужно принимать взвешенно / Фото Pexels

Дополнительные продажи

Очень часто компании предлагают дополнительную услугу – например продукт премиум-класса, или лучшее место в зале – за дополнительный процент. Это – еще один популярный способ стимулировать продажи. Еще одна стратегия – когда похожие товары предлагают по сниженной цене. Например, если вы покупаете камеру, сумка к ней будет иметь скидку.

Сообщение-напоминание о корзине

Многие покупают товары в интернете и добавляют какие-то товары в корзину, но не делают покупку. И для того, чтобы заставить покупателей вернуться к этим товарам, немало магазинов и компаний присылают напоминания о корзине на почту или в сообщениях.