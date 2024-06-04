Більшість людей робила імпульсивні покупки в інтернеті. Це рішення могло бути викликане різними факторами: наприклад, тим, що це останній у наявності товар, або ж продавець пропонує безкоштовну доставку.

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Розпродажі та знижки

Чимало опитувань показали, що люди більш схильні робити покупку, коли товар на розпродажі чи має знижку. І пропозиція заплатити меншу ціну за товар, або ж отримати безкоштовну доставку допомагає продавцям у короткий термін продати більше товарів.

Повідомлення "останній у наявності"

Повідомлення щодо того, що товарів залишилося мало, створює відчуття терміновості. У вас немає часу подумати, чи справді вам потрібний товар: ви купуєте його, бо боїтеся, що більше нагоди не буде.

Магазини намагаються змусити вас прийняти швидке рішення, і не порівнювати ціни чи замислюватися над тим, чи взагалі вам потрібна ця річ. Ця стратегія дуже добре працює для готелів, коли покупцям говорять, що залишився тільки один номер, і тоді це прискорює процес прийняття рішень.



Рішення про покупки потрібно приймати зважено / Фото Pexels

Додаткові продажі

Дуже часто компанії пропонують додаткову послугу – як-от продукт преміумкласу, чи краще місце у залі – за додатковий відсоток. Це – ще один популярний спосіб стимулювати продажі. Ще одна стратегія – коли схожі товари пропонують за зниженою ціною. Наприклад, якщо ви купуєте камеру, сумка до неї матиме знижку.

Повідомлення-нагадування про кошик

Чимало людей купують товари в інтернеті і додають якісь товари до кошика, але не роблять покупку. І для того, щоб змусити покупців повернутися до цих товарів, чимало магазинів і компаній надсилають нагадування про кошик на пошту чи у повідомленнях.