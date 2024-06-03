Деякі рідини та продукти, які здаються на перший погляд досить невинними, насправді можуть завдати майже непоправної шкоди вашій сантехніці. Тож переконайтеся, що ви не робите поширених помилок, які можуть забити раковину у вас на кухні.

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Олія

Причина, з якої олію не можна виливати у раковину, ховається у складі продукту. Олія – це жир, який не розчиняється у воді, і тим паче у холодній. І як тільки вона потрапить у низькі температури, вона може відразу ж перетворитися на пробку, яка утворить засмічення в трубах під раковиною.

Тод якщо робити це постійно, рано чи пізно вода припинить зливатися повністю, і вам доведеться кликати сантехніка та проводити чищення труб.

Кавова гуща

Чимало людей дивуються через те, що гущу не можна виливати в раковину, адже це найзручніший спосіб її позбутися, а дрібні частинки зерен дуже легко потрапляють у злив. Насправді ж кава – це одна із найбільш поширених причин, через які утворюються засмічення.

І кава у зливі може накопичуватися, тож намагайтеся спершу викидати гущу у смітник, і тільки після цього мити посуд.



Кавову гущу не слід виливати в раковину / Фото Pexels

Окріп

Зазвичай люди навіть не замислюються перед тим, як виливати у раковину окріп, проте це зовсім невідповідний матеріал для труб. Виявляється, пластикові труби можуть не пережити виливання окропу – особливо у випадку, якщо потім ви відразу ж ввімкнете холоду воду.

Різкий перепад температури може стати причиною утворення тріщин, і з часом вона буде тільки збільшуватися у розмірах. Труби можуть почати текти, або ж їх взагалі доведеться замінювати.

Дріжджі

Дріжджі – це останнє, що має опинитися у вашій каналізації. Наприклад, якщо ви змиєте їх в туалет, вони можуть вступити у хімічну реакцію і підняти усі неприємні маси.

Також забити раковину може і тісто із дріжджами – воно перетворюється на клейстер, який починає обплутувати труби та потім застигати.

Волосся

Волосся та нігті також точно не варто викидати у раковину. Просуваючись у трубах, пасма можуть сплутуватися та утворювати грудки. А якщо до цієї грудки потраплять також і нігті, тоді уникнути засмічення буде дуже складно.