Некоторые жидкости и продукты, которые кажутся на первый взгляд довольно безобидными, на самом деле могут нанести почти непоправимый вред вашей сантехнике. Поэтому убедитесь, что вы не делаете распространенных ошибок, которые могут забить раковину у вас на кухне.

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Масло

Причина, по которой масло нельзя выливать в раковину, скрывается в составе продукта. Масло – это жир, который не растворяется в воде, и тем более в холодной. И как только оно попадет в низкие температуры, оно может сразу же превратиться в пробку, которая образует засоры в трубах под раковиной.

И если делать это постоянно, рано или поздно вода прекратит сливаться полностью, и вам придется звать сантехника и проводить чистку труб.

Кофейная гуща

Многие удивляются из-за того, что гущу нельзя выливать в раковину, ведь это самый удобный способ от нее избавиться, а мелкие частицы зерен очень легко попадают в слив. На самом деле кофе – это одна из наиболее распространенных причин, из-за которых образуются засоры.

И кофе в сливе может накапливаться, поэтому старайтесь сначала выбрасывать гущу в мусорник, и только после этого мыть посуду.



Кофейную гущу не следует выливать в раковину / Фото Pexels

Укреп

Обычно люди даже не задумываются перед тем, как выливать в раковину кипяток, однако это совсем неподходящий материал для труб. Оказывается, пластиковые трубы могут не пережить выливания кипятка – особенно в случае, если потом вы сразу же включите холодную воду.

Резкий перепад температуры может стать причиной образования трещин, и со временем она будет только увеличиваться в размерах. Трубы могут начать течь, или же их вообще придется заменять.

Дрожжи

Дрожжи – это последнее, что должно оказаться в вашей канализации. Например, если вы смоете их в туалет, они могут вступить в химическую реакцию и поднять все неприятные массы.

Также забить раковину может и тесто с дрожжами – оно превращается в клейстер, который начинает опутывать трубы и затем застывать.

Волосы

Волосы и ногти также точно не стоит выбрасывать в раковину. Продвигаясь в трубах, пряди могут спутываться и образовывать комки. А если в этот ком попадут также и ногти, тогда избежать засорения будет очень сложно.