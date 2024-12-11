Никогда не возвращайте ее пустой: что положить в одолженную посуду, чтобы избежать беды

Мало кто приходит в гости с пустыми руками, так что вы можете оказаться в ситуации, когда у вас дома лежит полно чужой посуды, которую нужно вернуть. Вот только пустой ее приносить нельзя.

Пустая посуда считается плохим символом – вроде бы она символизирует бедность и недостаток, сообщает 24 Канал. Поэтому существует поверье о том, что перед возвращением в посуду нужно что-то положить, чтобы не нести ее просто так.

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Что положить в одолженную посуду?

Когда пришло время возвращать одолженную посуду, прежде всего ее нужно помыть и никогда не возвращать грязной. Но кроме этого, внутрь также нужно положить что-то – то, что будет соответствовать вашим намерениям и желаниям.

Например, если вы хотите поблагодарить за подарок или еду, вы можете положить в посуду что-то вкусное или полезное – например, фрукты, орехи, конфеты, печенье или мед. Также приемлемыми подарками в ответ могут быть кофе, чай, различные специи, или даже соль с сахаром. Главное правило здесь одно – нужно положить внутрь какой-то продукт.

А вот если вы хотите пожелать человеку, которому возвращаете посуду, здоровья и долголетия, тогда можно положить внутрь миски или тарелки бальзамы, мыло, свечи и лекарственные травы, различные масла.



При возвращении посуды в нее нужно что-то положить / Фото Pexels

Пожелания денег и удачи можно конвертировать в монеты, банкноты или даже лотерейные билеты, положенные внутрь посуды. Но также можно выразить свое пожелание и более тонким способом, воспользовавшись различными талисманами, приносящими удачу и финансовый успех. Вот несколько из них:

брелоки;

фигурки;

магниты;

ключи;

подковы;

статуэтки лягушки.

Пожелания же любви и счастья можно выразить, положив в одолженную посуду фотографии, сердечка, открытку с благодарностью или цветы.

Можно ли одалживать посуду?

Обычно такая практика не принесет ничего плохого в энергетическом плане. Впрочем, эзотерики убеждены, что существуют исключения, когда посуду лучше не давать никому чужому. В частности, это касается времени накануне праздников, как сейчас.

Народные приметы утверждают, что на праздники одалживание посуды может привести к тому, что защитная энергия дома будет нарушена, и это приведет к не очень приятным последствиям. Также не стоит брать в это время и чужую посуду в свой дом – считается, что это может принести неприятности. Вот несколько примет о посуде: