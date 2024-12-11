Ніколи не повертайте його порожнім: що покласти в позичений посуд, аби уникнути біди

Мало хто приходить у гості з пустими руками, тож ви можете опинитися в ситуації, коли у вас вдома лежить повно чужого посуду, який потрібно повернути. Ось тільки порожнім його приносити не можна.

Порожній посуд вважається поганим символом – начебто він символізує бідність та нестачі, повідомляє 24 Канал. Тож існує повір'я про те, що перед поверненням у посуд потрібно щось покласти, аби не нести його просто так.

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Що покласти в позичений посуд?

Коли настав час повертати позичений посуд, перш за все його потрібно помити і ніколи не повертати брудним. Але окрім цього, всередину також потрібно покласти щось – те, що буде відповідати вашим намірам та бажанням.

Наприклад, якщо ви хочете подякувати за подарунок чи їжу, ви можете покласти у посуд щось смачне чи корисне – наприклад, фрукти, горіхи, цукерки, печиво чи мед. Також прийнятними подарунками у відповідь можуть бути кава, чай, різноманітні спеції, чи навіть сіль з цукром. Головне правило тут одне – потрібно покласти всередину якийсь продукт.

А ось якщо ви хочете побажати людині, якій повертаєте посуд, здоров'я та довголіття, тоді можна покласти всередину миски чи тарілки бальзами, мило, свічки та лікарські трави, різні олії.



Під час повернення посуду в нього потрібно щось покласти / Фото Pexels

Побажання грошей та удачі можна конвертувати у монети, банкноти чи навіть лотерейні білети, покладені всередину посуду. Але також можна виразити своє побажання і більш тонким способом, скориставшись різними талісманами, що приносять удачу та фінансовий успіх. Ось кілька з них:

брелоки;

фігурки;

магніти;

ключі;

підкови;

статуетки жаби.

Побажання ж любові та щастя можна виразити, поклавши у позичений посуд фотографії, сердечка, листівку з подякою чи квіти.

Чи можна позичати посуд?

Зазвичай така практика не принесе нічого поганого в енергетичному плані. Втім, езотерики переконані, що існують винятки, коли посуд краще не давати нікому чужому. Зокрема, це стосується часу напередодні свят, як-от зараз.

Народні прикмети стверджують, що на свята позичання посуду може призвести до того, що захисна енергія дому буде порушена, і це призведе до не дуже приємних наслідків. Також не варто брати у цей час і чужий посуд до свого дому – вважається, що це може принести неприємності. Ось кілька прикмет про посуд: