Как выбрать качественную обувь: обратите внимание на эти 5 признаков

Будь то классическая или спортивная обувь, иногда легко ошибиться и вместо качественной пары купить такую, которая развалится уже через несколько месяцев использования. Поэтому для того, чтобы такого никогда не случилось, нужно знать, на что обращать внимание еще в магазине.

Выбор обуви на самом деле более ответственный, чем многие люди думают. Ведь от качества и удобства пары кроссовок или туфель зависит, как вы будете чувствовать себя в течение следующих нескольких лет, когда обуваете их, сообщает 24 Канал. Поэтому объясняем, на что смотреть, чтобы выбрать качественную пару.

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Выбирайте место, где будете покупать обувь

Если хотите, чтобы новая пара обуви служила вам как можно дольше и не вызывала дискомфорта, для покупки нужно выбирать специализированные обувные магазины. Конечно, цены в них могут быть выше, но зато снижается риск приобрести некачественную подделку.

Учитывайте, что низкокачественная обувь с рынка может быстро испортиться, и тогда вам придется потратить деньги снова, чтобы купить новую пару.

Осмотрите обувь снаружи

Прежде всего нужно уделить внимание осмотру материала, из которого изготовлена обувь. Лучше, конечно, отдать предпочтение натуральности – коже, текстиля или нубука. Обувь из кожзаменителя может в конце концов вызвать дискомфорт во время использования и будет не такой долговечной.

Продукция из кожи не должна иметь резкого запаха. А когда вы нажмете пальцем на верхнюю часть носка, должны увидеть сеть мелких морщин, что начнет исчезать после нажатия.

Также потрите пальцем обувь в нескольких местах – на качественной коже не должно оставаться следов после прикосновения. Еще одна важная проверка – возьмите обе полупары и сложите их вместе. Оба ботинка должны быть одинаковыми по материалу, цвету и отделке. Проверьте прочность соединения деталей и правильность и ровность швов.

Не забудьте проверить упругость и жесткость задника. Обратите внимание и на то, чтобы в пяточной части не было складок и морщин, расщелин между каблуком и подошвой.



Обувь нужно осмотреть очень внимательно / Фото Pexels

Проверьте обувь изнутри

Загляните внутрь обуви – если она изготовлена из натуральной кожи, важно, чтобы внутренняя часть изделия была мягкой и слегка ворсистой. А вот обувь из кожзаменителя, как правило, имеет полиамидную или текстильную основу.

Если она слишком тонкая, тогда, скорее всего, ноги в холодное время года будут мерзнуть. Просуньте руку дальше – немало производителей пытаются сэкономить, заменяя натуральный мех в области носка на искусственный аналог.

Проверьте, нет ли на подкладке и стельке выступающих горбов, шпилек, гвоздиков, а также разрывов и складок.

Кстати, ранее мы уже делились способом, что поможет правильно измерить длину стопы – после этого вы всегда будете правильно выбирать размер обуви.

Не гонитесь за слишком мягкой и тонкой кожей

Обувь, изготовлена из очень мягкой и тоненькой кожи, может быстро потерять упругость и первоначальную форму, а голенища сапог будут сворачиваться и образовывать непривлекательную гармошку.

При покупке обуви из велюра обратите внимание и на высоту ворса. Старайтесь выбирать максимально низкий и мелкий ворс – он не так быстро залоснится, и его будет намного легче очищать.

Как отличить кожу от подделки

Знание того, как отличить настоящую кожу от подделки может спасти вас от опрометчивой покупки. Вот несколько основных советов, что помогут проверить любую пару обуви: