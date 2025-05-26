Як обрати якісне взуття: зверніть увагу на ці 5 ознак

Чи то класичне, чи спортивне взуття, іноді легко помилитися та замість якісної пари купити таку, що розвалиться вже за кілька місяців використання. Тож для того, аби такого ніколи не трапилося, потрібно знати, на що звертати увагу ще в магазині.

Вибір взуття насправді більш відповідальний, ніж багато людей думають. Адже від якості та зручності пари кросівок чи туфель залежить, як ви будете почуватися протягом наступних кількох років, коли взуваєте їх, повідомляє 24 Канал. Тож пояснюємо, на що дивитися, аби обрати якісну пару.

Цікаво Що робити, якщо кросівки не підходять за розміром: елементарне рішення

Обирайте місце, де будете купувати взуття

Якщо хочете, аби нова пара взуття служила вам якомога довше та не спричиняла дискомфорту, для покупки потрібно обирати спеціалізовані взуттєві магазини. Звісно, ціни у них можуть бути вищими, але натомість знижується ризик придбати неякісну підробку.

Зважайте, що низькоякісне взуття з ринку може швидко зіпсуватися, і тоді вам доведеться витратити гроші знову, аби купити нову пару.

Огляньте взуття зовні

Насамперед потрібно приділити увагу огляду матеріалу, з якого виготовлене взуття. Найкраще, звісно, надати перевагу натуральності – шкірі, текстилю чи нубуку. Взуття зі шкірозамінника може зрештою викликати дискомфорт під час використання та буде не таким довговічним.

Продукція зі шкіри не повинна мати різкого запаху. А коли ви натиснете пальцем на верхню частину носка, маєте побачити мережу дрібних зморшків, що почне зникати після натискання.

Також потріть пальцем взуття в кількох місцях – на якісній шкірі не має залишатися слідів після доторку. Ще одна важлива перевірка – візьміть обидві напівпари та складіть їх разом. Обидва черевики мають бути однаковими за матеріалом, кольором та обробкою. Перевірте міцність з'єднання деталей та правильність і рівність швів.

Не забудьте перевірити пружність та жорсткість задника. Зверніть увагу й на те, щоб у частині п'яти не було складок та зморшок, ущелин між каблуком та підошвою.



Взуття потрібно оглянути дуже уважно / Фото Pexels

Перевірте взуття зсередини

Зазирніть всередину взуття – якщо воно виготовлене з натуральної шкіри, важливо, щоб внутрішня частина виробу була м'якою та злегка ворсистою. А ось взуття зі шкірозамінника, як правило, має поліамідну чи текстильну основу.

Якщо вона надто тонка, тоді, скоріш за все, ноги у холодну пору року будуть мерзнути. Просуньте руку далі – чимало виробників намагаються зекономити, замінюючи натуральне хутро в ділянці носка на штучний аналог.

Перевірте, чи немає на підкладці та устілці виступаючих горбів, шпильок, цвяшків, а також розривів та складок.

До речі, раніше ми вже ділилися способом, що допоможе правильно виміряти довжину стопи – після цього ви завжди правильно обиратимете розмір взуття.

Не женіться за надто м'якою та тонкою шкірою

Взуття, виготовлене з дуже м'якої та тоненької шкіри, може швидко втратити пружність та первинну форму, а халяви чобіт будуть згортатися та утворювати непривабливу гармошку.

При покупці взуття з велюру зверніть увагу й на висоту ворсу. Намагайтеся обирати максимально низький та дрібний ворс – він не так швидко залосниться, і його буде набагато легше очищати.

Як відрізнити шкіру від підробки

Знання того, як відрізнити справжню шкіру від підробки може врятувати вас від необачної покупки. Ось кілька основних порад, що допоможуть перевірити будь-яку пару взуття: