Как выбрать идеальное авокадо: оно будет вкуснее всего

Авокадо считается очень полезным плодом, ведь содержит много питательных веществ и здоровых жиров. Впрочем, многие люди сталкиваются с проблемой

Если вы никогда не можете понять, какое авокадо спелое, а какое – нет, вам нужно узнать несколько полезных секретов и трюков. С ними вы всегда будете выбирать удачные плоды.

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Как правильно выбрать спелое авокадо

Плоды авокадо любят за то, что они достаточно калорийные, а значит питательные, однако фактически не содержат сахара. Кроме того, они богаты клетчаткой, которая помогает поддерживать хороший аппетит и не переедать. А мякоть авокадо может стать не только прекрасным дополнением к завтраку, но и маской для лица и волос – конечно, если вы выберете хороший фрукт.

Прежде всего, вам нужно присмотреться к форме – он должен напоминать грушу и быть длиной не более, чем 25 сантиметров. Слишком тяжелое авокадо брать также не стоит. Самым вкусным будет маленькое, которое весит до 200 граммов. В нем вы найдете не только немало полезных витаминов, но и насыщенную вкусом мякоть.

Плоды авокадо имеют немного темный цвет – по крайней мере, большинство сортов. Кожура спелого плода будет темно-зеленой, а мякоть – нежно зеленого цвета. Возле косточки цвет может переходить в более желтый оттенок. Свежее авокадо также будет иметь толстокорую косточку.



Авокадо нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

На плоде, который уже спелый, должна оставаться вмятина от пальца, поэтому вы можете провести очень простую проверку. Просто нажмите на авокадо и проверьте, спелое оно, или нет. Если вмятины не остается, то авокадо еще незрелое. Для того, чтобы стать максимально вкусным, ему нужно полежать еще примерно два – три дня.

Но если после нажатия на фрукт кожура не выравнивается, это значит, что он перезрелый, и съесть такое авокадо нужно немедленно, ведь если вы этого не сделаете, плод просто сгниет.

Вы также можете внимательно присмотреться к плодоножке, ведь у незрелых фруктов она будет светлой, немного влажной и крепкой. Зато у перезревших плодов плодоножка высыхает и становится темной.

Если вы потрясете плод, вы можете услышать легкое постукивание. Это значит, что косточка легко отделяется от мякоти и авокадо спелое.