Большинство садоводов берутся за работы на участке еще в марте, впрочем, июнь все еще остается горячей порой, ведь есть немало задач, которые нужно выполнить именно сейчас. И поскольку угроза заморозков уже позади, время высадить теплолюбивые растения, чтобы они цвели в вашем саду в течение всего лета.

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Когда сажать георгины

Многие садоводы-эксперты утверждают, что именно георгины – это лучшие цветы для посадки в июне. Дело в том, что эти растения особенно чувствительны к морозам, зато лучше растут в теплых условиях. Также в это время можно сажать и канны – яркие нежные многолетники, которые могут порадовать цветами красных, оранжевых, розовых и желтых оттенков.

Оба растения идеально подойдут для июньской посадки и сделают сад элегантным и ярким. Но вам нужно убедиться, что вы хорошо поливаете свои георгины и поддерживаете почву влажной в сухую погоду.

Также именно в июне нужно провести обрезку георгин. Если вы хотите, чтобы цветы были по-настоящему пышные и очень большие, меньшие цветочные почки стоит срезать, чтобы растение сосредоточила все свои силы и питательные вещества на меньшем количестве бутонов. Именно эта практика будет полезной для улучшения и размера, и вида цветов.



Георгины стоит высаживать в июне / Фото Pexels

Впрочем, этот шаг является необязательным, если для вас не принципиален размер георгин, и вы выращиваете их только как декор для дорожки или бордюра. Еще один важный момент, о котором не стоит забывать – это подкормка. Новые растения на огороде нуждаются в удобрении для того, чтобы максимально эффективно использовать самый светлый месяц в году и быстро вырасти.

И напоследок – не забывайте удалять цветы, что отцвели – так вы будете стимулировать новое цветение растений.