Фисташки в Украине – это действительно огромная редкость, в отличие от очень распространенных грецких орехов. Впрочем, их выращивание реально не только в теории, но и на практике. Особенно просто это реализовать в южных регионах Украины: в Херсонской, Запорожской, Одесских областях.

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Где лучше посадить фисташковое дерево

Обратите внимание на то, что фисташковое дерево родом из стран, которые имеют засушливый климат, который достаточно сильно отличается от украинского. Поэтому просто посадить его во дворе и надеяться на обильный урожай – бесполезно.

В дикой природе растение может спокойно плодоносить даже на бедных почвах: ему подходит песчаная местность, каменистые склоны, горно-степные участки. В Украине лучше всего будет расти на суглинистой почве, которую можно найти в лесах с широколиственными деревьями.

В тяжелой почве фисташка не будет расти вообще и точно не даст никакого урожая. Также ей не подойдут участки с поверхностным залеганием грунтовых вод. Наиболее подходящим к потребностям фисташки будет слабощелочная почва, легкая и такая, хорошо пропускающая воду.



Фисташковое дерево может расти в Украине / Фото Pexels

Какой сорт фисташкового дерева выбрать

Покупать сорта, которые не приспособлены к украинскому климату, не стоит – это будет только пустая трата ваших денег и усилий, ведь они не приживутся. Впрочем, существует несколько сортов фисташек, которые могут неплохо расти в условиях украинского климата. Например, вы можете выбрать сорта Амелия, Альбина или Горная Жемчужина.

Они также будут наиболее удачным выбором для новичков. И эти сорта – двудомные, а значит, опыляются перекрестным способом. Для того, чтобы получить урожай, вам нужно посадить на участке по крайней мере две фисташки.

Как посадить фисташковое дерево

Лучшее время для посадки фисташкового дерева – это весна или осень. Вам нужно подготовить яму, что по размеру будет подходит к корневой системе саженца. На дне сделайте дренаж, чтобы не было застоев воды, а саженец поместите так, чтобы корневая шейка на несколько сантиметров выглядывала над землей.

Постепенно засыпайте яму землей в несколько этапов, утрамбовывая ее, добавьте примерно 2 – 3 ведра воды и сделайте мульчирование, чтобы свести к минимуму отход влаги.