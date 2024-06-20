Экзотика на даче: простой способ вырастить киви в саду

Киви – это довольно неприхотливое растение, и иногда его называют "китайским виноградом". И несмотря на то, что в Украине обычно садоводы его не выращивают, сделать это вполне возможно.

Иногда хочется добавить в свой сад несколько необычных растений, чтобы он выделялся на фоне других. И сделать это достаточно просто – стоит только посадить экзотическое растение киви. Оно не только порадует красивым видом, но и даст интересный и вкусный урожай.

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Как вырастить киви в саду

Для того, чтобы вырастить свой киви, вам даже не нужно покупать какие-то дорогие семена или саженцы – вполне хватит плодов, которые вы можете приобрести почти в каждом супермаркете.

Но лучше попробовать сразу вырастить несколько саженцев, ведь для того, чтобы получить плоды, вам понадобятся женские и мужские лианы. Впрочем, определить род растения можно будет только после начала цветения, которое происходит где-то через 5 – 6 лет после посадки.

Как вырастить киви:

спелый киви нужно разрезать на половинки, чтобы добраться до семян;

семена нужно положить на бумажное полотенце и оставить на несколько дней, чтобы они просохли;

подготовьте почву в контейнере и засыпьте туда семена;

пакетом Zip-lock нужно накрыть вазон;

всю эту конструкцию поставьте на подоконник, и уже через несколько недель вы заметите маленькие ростки киви;

когда они уже будут иметь листочки и вырастут до 8 – 10 сантиметров, саженцы нужно рассадить в разные горшки, чтобы они имели достаточно места для роста;

когда киви подрастет сильнее и будет иметь крепкий ствол, можно высаживать его в сад.



Киви можно легко прорастить / Фото Pexels

Учтите то, что киви любит почвы со слабой кислотностью. Его можно или приготовить самостоятельно, или же приобрести в магазине специальный грунт для цветущих лиан. Также растению нужно будет устроить опору, на которую оно впоследствии начнет плестись.

По возможности держите киви отдельно от других комнатных растений, чтобы уберечь растение от вредителей. Кстати, кошкам нравится киви, поэтому если за ними не следить, они могут повредить центральный ствол.