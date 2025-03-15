Даже огород не нужен: вот как вырастить помидоры на подоконнике в горшке

Иметь продукты, выращенные самостоятельно – это отличный способ сэкономить и убедиться, что вы едите здоровую и органическую пищу. И порой для этого вам даже не нужно иметь свой участок для этого.

Иметь свежие помидоры у себя дома – это невероятно, и для этого нужно ни идти в магазин, ни иметь свой огород или участок. Высадить эти овощи можно в обычных горшках, сообщает 24 Канал со ссылкой на "СолнцеСад".

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Как посадить помидоры в горшках?

Первое, что нужно сделать – это подобрать правильную температуру и освещение, ведь помидоры – это очень теплолюбивые растения. Оптимальная температура воздуха для помидоров – это 20 – 25 градусов в солнечные дни и 15 – 18 градусов ночью.

Ниже или выше температуры могут негативно повлиять на рост растений, они не будут образовывать плоды, или же будут хуже опыляться. Также помидоры требовательны к свету. Нужно разместить ящики или горшки в хорошо освещенных местах комнаты, что имеет окна с южной стороны.

По сравнению с огурцами, помидоры менее требовательны к влаге почвы и воздуха, но они плохо переносят и недостаток, и избыток воды. Чтобы предотвратить это, помидоры следует поливать регулярно, но в облачную погоду количество воды ограничивайте. Для формирования 1 килограмма плодов растения потребляют до 120 литров воды.



Помидоры можно посадить дома на подоконнике / Фото Pexels

Какой сорт помидоров выбрать для домашнего выращивания

Для того, чтобы вырастить помидоры дома, лучше всего подойдут скороспелые и относительно устойчивые к плохому освещению сорта. Лучше всего подойдут высоко- или низкорослые гибриды помидоров. Хорошо будут расти такие сорта: Ваймон, Уманский тепличный, Украинец, Карлсон, Стриж.

Выращивать помидоры можно в гончарных горшках, кастрюлях, ведрах или даже деревянных ящиках. Но стоит помнить, что в дне обязательно должны быть отверстия, куда будет стекать лишняя вода. Под каждый сосуд подложите поддон.

Перед тем, как посадить рассаду в выбранную емкость, на дно нужно высыпать слой дренажа из грубого песка или измельченного кирпича высотой в 3 – 5 сантиметров. После этого заполните смесью почвы, перегноя и дерновой земли в равных соотношениях. Ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить землю весной, чтобы растения росли быстрее и лучше.