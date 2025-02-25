Не выбрасывайте букет роз: вот как из веточки вырастить целый куст

Букет роз это роскошный подарок, красота которого, впрочем, длится недолго. Но если вы хотите сохранить красивые цветы дольше, можно прорастить куст из букета прямо дома.

День влюбленных уже прошел, а значит, букеты на подоконниках постепенно начинают увядать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agro-market. Но не спешите их выбрасывать: всего несколько простых манипуляций могут превратить срезанный цветок в растение, что еще не один год будет радовать вас роскошным видом.

Интересно Сколько воды потребляет стиральная машина: эта цифра поразит

Как обрезать розу для размножения

Если вы хотите посадить розу из букета, прежде всего нужно правильно нарезать черенки. Кроме того, важно правильно выбрать технику образования корней. Чтобы вырезать черенок, нужно найти участок, где растут три почки. И перед тем, как отрезать черенок, убедитесь, что ваши розы подходят для размножения из букета.

Вот какие розы можно вырастить из букета:

Для черенкования подходят сорта с красными бутонами и оттенками этого цвета. Сорта с сиреневыми лепестками, белокор и другие необычные окрасы созданы путем клонирования, и получить новое растение с таким окрасом дома не получится.

Если черенок нарезается с куста, он должен быть крепким, без боковых отростков и соцветий.

Лучше выбирать цветы отечественного, а не зарубежного производителя. Учитывайте то, что импортные цветы проходят обработку препаратами-консервантами, чтобы они не увядали так быстро. В конце концов такие черенки трудно формируют корневую систему.

Поэтому, для проращивания вам нужно взять стебель из средней части с тремя или более почками. Нарезку выполняйте так, чтобы верхняя часть была ровная, а нижний срез – под углом в 45 градусов. При этом используйте чистый и острый нож. В нижней части стебля удалите листья.



Розу можно прорастить из букета / Фото Pexels

Стебель должен быть длиной 15 – 20 сантиметров, и лучше выполнять процедуру под водой, а после этого нужно удалить с нижней части листья и сразу же поставить отросток в емкость с чистой водой без хлора. Оставляйте на стебле не более, чем 2 – 3 листочка, иначе они будут забирать у растения питательные вещества.

Если же вы хотите размножить розу не из букета, а из куста, растущего в саду, нарезку черенков нужно проводить летом, после окончания цветения.

Черенки держите сутки в емкости с водой – для ускорения прорастания можно добавить стимулятор роста. После этого существует несколько способов, которыми вы можете посадить розу: