Когда сажать тюльпаны, чтобы они зацвели на 8 марта: секрет садоводов

Один из самых очевидных признаков прихода весны - это появление на улицах букетиков тюльпанов, символизирующих тепло и грядущий праздник 8 марта.

Многие садоводы пытаются посадить различные цветы так, чтобы они зацвели точно к нужным датам и праздникам – в том числе и 8 марта, делится 24 Канал со ссылкой на "Яркая клумба". И для этого нужно придерживаться нескольких простых, но важных правил.

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Какие сорта тюльпанов сажать к 8 марта?

Для того, чтобы цветы действительно зацвели так рано, нужно внимательно отнестись к выбору сорта – несмотря на разнообразие в выборе, далеко не все тюльпаны подходят для ранней выгонки. Вот несколько факторов, которые нужно учесть.

Класс тюльпанов . Садоводы убеждены, что лучше всего для ранней посадки подойдут тюльпаны Грейга, Кауфмана и Фостера. Эти виды имеют повышенную устойчивость к вирусу пестролепестковости, который поражает тюльпаны довольно часто.

. Садоводы убеждены, что лучше всего для ранней посадки подойдут тюльпаны Грейга, Кауфмана и Фостера. Эти виды имеют повышенную устойчивость к вирусу пестролепестковости, который поражает тюльпаны довольно часто. Окраска цветов . Конечно, здесь выбор заключается только в ваших вкусах: это может быть снежно-белый, розовый, красный или даже черный!

. Конечно, здесь выбор заключается только в ваших вкусах: это может быть снежно-белый, розовый, красный или даже черный! Высота. Цветы тюльпанов Фостера и Грейга достигают в высоту 15 сантиметров. И ими можно прекрасно оформить маленький цветничок, что достаточно долго будет радовать ярким и длительным цветением.

Срок цветения. Все виды и сорта имеют свои сроки, и это также нужно учитывать.



Тюльпаны нужно посадить вовремя, чтобы они цвели в марте / Фото Pexels

Как вырастить тюльпаны к 8 марта?

Если луковицы для выращивания тюльпанов к 8 марта есть у вас дома, после выкапывания их нужно сначала хранить при достаточно высокой температуре: от 20 градусов по Цельсию.

Если же вы покупаете материал, то этот этап уже пройден, и для выгонки нужно только выбрать самые большие и здоровые экземпляры, которые плотно обертывают бумагой и кладут в холодильник примерно на месяц.

Тюльпаны проходят этап охлаждения, а тем временем нужно подготовить для них нейтральный субстрат, к хорошо пропускать воздух и влагу. Если цветы пойдут на срезку, то это могут быть и обычные ящики.

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Но если вы хотите подать тюльпаны на корню, тогда можно подыскать и что-то более оригинальное. Уже в ноябре луковицы нужно высадить в подготовленный субстрат, которым нужно наполнить емкость на 2/3.

Размещайте луковицы за несколько сантиметров друг от друга, а потом присыпайте субстратом, едва прикрывая верхушки.

После небольшого увлажнения ящики размещают на укоренение при низкой температуре – не более, чем 5 градусов. В таких условиях начнет развиваться корневая система, а уже в начале февраля вы заметите ростки в 4 – 5 сантиметров.

Тогда растения нужно перенести в теплое помещение, и уже через пять недель вы увидите желаемое цветение. Но во время роста не допускайте воздействия прямых солнечных лучей: больше света тюльпаны потребуют только тогда, когда появятся бутоны.