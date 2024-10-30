Как вырезать тыкву на Хэллоуин: 3 оригинальные идеи, которые поразят всех друзей

Хэллоуин – это замечательный праздник, который можно весело отметить со знакомыми и друзьями. А для лучшего празднования нужно изготовить традиционный декор: страшную тыкву.

Вырезать тыкву – это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. И если вы хотите подойти к нему еще и креативно, Советы 24 делятся несколькими идеями для декора, которые вы можете использовать.

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Классическая вырезанная тыква

Прежде всего вы можете попробовать просто вырезать тыкву, добавив в это занятие немного креатива. Для начала нужно найти овощ подходящего размера, а после этого прорезать в нем крышку.

Для того, чтобы отверстие получилось аккуратное, стоит сначала наметить его маркером или ручкой. И это необязательно должен быть круг – вы можете выбрать любую фигуру, что придется вам по вкусу – например, звезду или сердце.

После этого поднимите крышку и достаньте семена тыквы и всю мякоть – для этого лучше всего будет воспользоваться ложкой. Следующая задача – нарисовать страшное лицо на тыкве. Для этого можно воспользоваться трафаретом, если вы не уверены в своих художественных навыках.



Тыкву нужно вырезать осторожно / Фото Pexels

После этого ножом аккуратно вырежьте по контуру и уберите остатки мякоти. Если же вы хотите, чтобы тыква стала действительно жуткой, возьмите зажженную свечу и вставьте ее внутрь – так тыква превратится в светильник.

Или же вы можете прорезать в целой тыкве крышку, а потом сделать много маленьких отверстий и вставить туда фонарик – так получится своеобразный хэллоуинский диско-шар.

Разрисованная тыква

Иногда вырезание тыквы может быть не только сложной, но и долгой задачей. Если гости уже стоят на пороге, можно воспользоваться и другим способом – просто нарисовать страшную рожицу прямо на тыкве, не резая ее.

Для этого вы можете использовать гуашь, или обычный перманентный маркер. Но действовать нужно осторожно, чтобы не нанести лишней краски. В этом случае лучше всего будет воспользоваться трафаретом.



Тыкву можно разрисовать / Фото Pexels

Тыквы из ткани

А что же делать, если тыквы дома в нужный момент не оказалось? Не беда, вы все еще не останетесь без хэллоуинского декора! Для того, чтобы изготовить тыквы, вам нужно взять немного оранжевой ткани и ваты или другого наполнителя. Просто сложите на квадратик ткани наполнитель, заверните и зашейте сверху.



Пошитые тыквы могут украсить вечеринку / Фото Pexels

Затем с помощью маркера или краски для ткани нанесите лицо тыквы.