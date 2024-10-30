Як вирізати гарбуз на Геловін: 3 оригінальні ідеї, які вразять усіх друзів

Геловін – це чудове свято, яке можна весело відзначити зі знайомими та друзями. А для найкращого святкування потрібно виготовити традиційний декор: страшний гарбуз.

Вирізати гарбуз – це не таке просте завдання, як може здатися на перший погляд. І якщо ви хочете підійти до нього ще й креативно, Поради 24 діляться кількома ідеями для декору, які ви можете використати.

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Класичний вирізаний гарбуз

Перш за все ви можете спробувати просто вирізати гарбуз, додавши у це заняття трохи креативу. Для початку потрібно знайти овоч відповідного розміру, а після цього прорізати у ньому кришку.

Для того, щоб отвір вийшов акуратний, варто спершу намітити його маркером чи ручкою. І це необов'язково має бути коло – ви можете обрати будь-яку фігуру, що припаде вам до смаку – наприклад, зірку чи серце.

Після цього підійміть кришку та дістаньте насіння гарбуза та всю м'якоть – для цього найкраще буде скористатися ложкою. Наступне завдання – намалювати страшне обличчя на гарбузі. Для цього можна скористатися трафаретом, якщо ви не впевнені у своїх художніх навичках.



Гарбуз потрібно вирізати обережно / Фото Pexels

Після цього ножем акуратно виріжте по контуру та приберіть залишки м'якоті. Якщо ж ви хочете, щоб гарбуз став і справді моторошним, візьміть запалену свічку та вставте її всередину – так гарбуз перетвориться на світильник.

Або ж ви можете прорізати у цілому гарбузі кришку, а потім зробити багато маленьких отворів і вставити туди ліхтарик – так вийде своєрідна геловінська диско-куля.

Розмальований гарбуз

Іноді вирізання гарбуза може бути не тільки складним, але й довгим завданням. Якщо гості вже стоять на порозі, можна скористатися й іншим способом – просто намалювати страшну мармизу прямо на гарбузі, не ріжучи його.

Для цього ви можете використати гуаш, або й звичайний перманентний маркер. Але діяти потрібно обережно, аби не нанести зайвої фарби. У цьому випадку найкраще буде скористатися трафаретом.



Гарбуз можна розмалювати / Фото Pexels

Гарбузи з тканини

А що ж робити, якщо гарбуза вдома у потрібну мить не опинилося? Не біда, ви все ще не залишитеся без геловінського декору! Для того, щоб виготовити гарбузи, вам потрібно взяти трохи помаранчевої тканини та вати чи іншого наповнювача. Просто складіть на квадратик тканини наповнювач, загорніть та зашийте зверху.



Пошиті гарбузи можуть прикрасити вечірку / Фото Pexels

Потім за допомогою маркера чи фарби для тканини нанесіть лице гарбуза.