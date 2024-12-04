Положите по чайному пакетику в ботинки: один трюк поможет избавиться от распространенной проблемы

Сапоги и ботинки зимой могут часто намокать, а из-за этого там образуется неприятный запах, бороться с которым может быть непросто. К счастью, особо креативные хозяйки и хозяева придумали трюк, который помогает справиться с проблемой.

Если вы не знаете, что делать с неприятным запахом из обуви, вам просто нужно положить внутрь несколько пакетиков с обычным зеленым чаем, сообщает 24 Канал.

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Как убрать запах с обуви?

Убрать запах из обуви очень просто. Конечно, если обувь мокрая, ее стоит предварительно высушить – для этого очень часто используют газеты.

Для этого нужно сжать несколько газет и поместить их прямо в ботинки. Бумага – это материал, который очень легко впитывает влагу, и это поможет вам высушить вашу обувь в разы быстрее.



Запах из обуви можно убрать чаем / Фото Pexels

После того, как обувь уже совсем сухая, в ней все еще может остаться неприятный запах. И избавиться от него можно с помощью нескольких чайных пакетиков. Для этого метода уборки запаха пакетики нужно оставить в ботинках с чаем на одни сутки, но если обувь все еще будет вонять, пакетики нужно заменить и положить новые на еще один день.

Кроме того, для удаления неприятного аромата можно использовать и другие виды чая, а не только зеленый. Но именно он считается наиболее полезным в этом.

Но это не единственный способ очистить вашу обувь. Вот еще несколько вариантов, которые вы можете использовать: