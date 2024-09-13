Убегут за считанные минуты: как быстро вывести из дома блох

Чаще всего блохи в доме могут поселиться от банального переезда или от домашних любимцев. Если кот или собака имеют на себе слишком много блох, то они впоследствии могут поселиться на ковре и даже кусать в ноги людей.

Взрослые особи откладывают очень много яиц за один раз, пишут Porady 24. Гниды могут падать с шерсти домашнего любимца и переноситься по всей квартире. Кроме ковров, блохи поселяются на мягкой мебели и даже в постели.

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Чтобы вывести блох из дома или квартиры, придется применить несколько действенных способов, которые часто используют хозяйки в своих домах.

Цитрусовая цедра

Цедра из цитрусовых помогает выводить блох. Они не любят резких запахов, поэтому разложите кожуры от апельсинов, лимона или мандаринов в тех местах, где больше всего появляется паразитов.

Эфирное масло

Приобретите в любой аптеке или магазине с бытовыми товарами эфирное масло. Блохи очень не любят резкого запаха гвоздики, мяты или эвкалипта, поэтому исчезнут сразу из вашего дома.

Мощный пылесос

Дважды в день пылесосите ковры, чтобы убрать блох и их отложения. Специальной насадкой проходитесь по трещинам на деревянном полу. Также стоит пропылесосить подол штор и мягкую мебель – диван и кресла. После уборки мешки надо выбросить из дома, чтобы блохи снова не пробрались в дом.



Пылесос может убрать блох с ковра / Фото Pexels

Чеснок

Смешайте измельченный чеснок с дрожжами и обработайте этой смесью пол. Через сутки надо пропылесосить помещение, блохи бы должны были сдохнуть. Впрочем для профилактики на поверхностях можете оставить несколько зубчиков чеснока.

Соль

Рассыпьте соль по полу и мебели. Когда кристаллы соли попадут на панцирь блох, то просто разъедят его, от чего насекомое погибнет. Рассыпанную соль подержите на коврах час, а затем пропылесосьте и сделайте влажную уборку. Вместо соли можете использовать соду, которая имеет аналогичный эффект.

Уксус

Концентрированным раствором уксуса обработайте все поверхности в доме вытрите пол, не забывая о плинтусах и щелях.