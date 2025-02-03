Меловой налет на душевых дверях и кранах возникают из-за высыхания жесткой воды на поверхности, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если известковые пятна не чистить регулярно, то со временем они начнут накапливаться и приведут к помутнению стекла и оставят неприятный цвет.

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Не нужно прибегать к дорогим химическим растворам, поскольку вывести налет можно благодаря нескольким природным растворам. Эффективно борется с остатками минералов на кранах и душе белое вино, уксус и пищевая сода.

Выведение налета вином

В белом вине содержится мягкая кислота, которая может расщепить карбонат кальция, который является основным компонентом известкового налета. Достаточно протереть белым вином стекло и оставить на 30 минут, а потом протереть мягкой тканью.

Однако обратите внимание на то, что если известковый налет уже достаточно устойчивый, то вино может и не подействовать. Именно поэтому стоит регулярно его очищать, чтобы потом было легче отмыть.



Налет может отчистить белое вино / Фото Pexels

Выведение налета уксусом

Уксус является самым распространенным способом удаления известкового налета. В нем содержится уксусная кислота, которая также, как и вино, может расщеплять карбонат кальция. При нанесении на налет кислота вступает в реакцию с карбонатом кальция, делая его растворимым, поэтому он легко вытирается с поверхности.

Нужно смешать уксус с водой и налить в бутылку с распылителем. Средство хорошо справится с известковым налетом на стеклянных дверях и плитке. Распылите уксус на пораженные места, оставьте на 15 минут, а затем вытрите.

Пищевая сода

От стойких пятен на душевой кабине стоит применять уже абразивное средство. В этом поможет пищевая сода, которая мягко удалит меловые пятна. С помощью воды и соды создайте густую кашицу и потрите ею поверхности, а тогда смойте водой, чтобы восстановить блеск.