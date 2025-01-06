Крыс в доме больше не будет никогда: надо пойти на маленькие хитрости

Мыши и крысы в доме становятся настоящей угрозой, поскольку они быстро плодятся и могут наносить вред имуществу. Чтобы от них избавиться, нужно прибегнуть к нескольким действенным методам, благодаря которым грызуны навсегда забудут дорогу к вашему дому.

Если в доме завелись крысы, то их можно вывести с помощью простых и доступных средств, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+. Чаще всего крысы появляются в доме из-за остатков пищи, незакрытые пакеты с крупами или трещины в стенах, которые являются для них лучшим укрытием.

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К основным признакам, которые указывают на то, что в доме завелись крысы принадлежат ночные шумы – царапанье в стенах, экскременты в углах, погрызание кабелей или стойкий мускусный аромат.

Как быстро вывести крыс из дома содой и сахаром

Сода является альтернативой химическим ядам. Она нарушает пищеварительную систему крыс, вызывая у них образование газов. Смешайте соду с сахаром, который привлечет крыс сладким запахом. Тогда добавьте немного муки и масла для создания густоты и аромата. Этот яд разложите возле нор, в углах или за мебелью. Из-за влаги и пыли приманка будет терять эффективность, поэтому через 2 – 3 дня ее придется заменить.



Советы, которые помогут вывести крыс из дома / Фото Pexels

Как быстро вывести крыс из дома молоком и отбеливателем

Эффективной приманкой от крыс является отбеливатель и молоко. Такой яд является для них токсичным. Смешайте в одинаковых пропорциях молоко, отбеливатель и сахар. Разлейте в маленькие крышечки и расставьте в стратегических местах и регулярно обновляйте. Через несколько дней крысы должны покинуть дом.

Как отравить крыс простыми способами

Эффективными в отравлении крыс являются газированные напитки, поскольку грызуны не способны справиться с газами, которые образуются после употребления этих напитков. Приманить крыс можно с помощью шоколада и яда. На плитку шоколада насыпьте яд и разместите кусочки по закоулкам. Аромат сладкого привлечет крыс, и они съедят шоколадку вместе с ядом.

Чтобы отпугнуть крыс, можно использовать натуральные репелленты. В углах и темных местах разложите черный перец или чили, свежую мяту, или тампоны пропитанные мятным маслом.

Для того, чтобы крысы больше никогда не поселялись дома, нужно регулярно убирать крошки, закрывать мусорные баки и пакеты с продуктами.