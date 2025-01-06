Щурів у будинку більше не буде ніколи: треба піти на маленькі хитрості

Миші та щурі в будинку стають справжньою загрозою, оскільки вони швидко плодяться й можуть робити шкоду майну. Щоб їх позбутися, треба вдатися до кількох дієвих методів, завдяки яким гризуни назавжди забудуть дорогу до вашого дому.

Якщо в будинку завелися щури, то їх можна вивести за допомогою простих та доступних засобів, пише 24 Канал з посиланням на Sante+. Найчастіше щурі з’являються в оселі через залишки їжі, незакриті пакети з крупами чи тріщини в стінах, які є для них найкращим укриттям.

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До основних ознак, які вказують на те, що в домі завелися щури належать нічні шуми – дряпання в стінах, екскременти в кутках, погриження кабелів чи стійкий мускусний аромат.

Як швидко вивести щурів з дому содою і цукром

Сода є альтернативою хімічним отрутам. Вона порушує травну систему щурів, викликаючи в них утворення газів. Змішайте соду з цукром, який привабить щурів солодким запахом. Тоді додайте трохи борошна й олії для створення густоти й аромату. Цю отруту розкладіть біля нір, в кутках чи за меблями. Через вологу й пил приманка втрачатиме ефективність, тож через 2 – 3 дні її доведеться замінити.



Поради, які допоможуть вивести щурів з дому / Фото Pexels

Як швидко вивести щурів з дому молоком та відбілювачем

Ефективною приманкою від щурів є відбілювач та молоко. Така отрута є для них токсичною. Змішайте в однакових пропорціях молоко, відбілювач та цукор. Розлийте в маленькі кришечки й розставте в стратегічних місцях й регулярно оновлюйте. Через кілька днів щурі мали б покинути дім.

Як отруїти щурів простими способами

Ефективними в отруті щурів є газовані напої, оскільки гризуни не здатні впоратися з газами, які утворяться після вживання цих напоїв. Привабити щурів можна за допомогою шоколаду й отрути. На плитку шоколаду насипте отруту й розмістіть шматочки по закутках. Аромат солодкого привабить щурів, тож вони з’їдять шоколадку разом з отрутою.

Щоб відлякати щурів, можна використовувати натуральні репеленти. У кутках й темних місцях розкладіть чорний перець чи чилі, свіжу м’ято, або тампони просочені м’ятною олією.

Для того, щоб щурі більше ніколи не оселялися вдома, потрібно регулярно прибирати крихти, закривати сміттєві баки та пакети з продуктами.