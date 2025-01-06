Про різні кімнатні рослини існує чимало прикмет та повір'їв, і далеко не всі вони позитивні, повідомляє 24 Канал. Тож з деякими рослинами в домі варто бути особливо обережними.

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Фікус

Колись фікус вважався символом сімейного щастя, а зараз у багатьох езотериків він викликає змішані посуття. Ставлення до цієї рослини разюче змінилося, і тепер чимало людей вважають, що фікус може приносити нещастя жінкам, що тримають його вдома.

Він начебто сприяє розриву стосунків та навіть може "витягувати" енергію у свого власника чи власниці.

Дифенбахія

Це – ще одна рослина, якої радять уникати вдома. Листя її містить токсичні речовини, а також за повір'ями вона може "забирати" здоров'я та сили у тих людей, які живуть поряд із нею.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Кактус

У вченні феншуй вважається, що шипи кактуса можуть накопичувати негативну енергію, що відчувають його власники: тривогу, злість та стрес. І до того ж кактуси – це те, що заважає вам залучити достаток у дім – вони своїми гострими колючками начебто "лякають" його.



Кактуси можуть приносити невдачу / Фото Pexels

Циперус

Якщо ця рослина стоїть у спальні, господарі дому на ранок можуть відчувати сильну втому. Повір'я також вказують на те, що циперус може витягувати позитивну енергію з людей та позбавляти їх удачі, особливо вночі.

Тож краще тримати цю рослину у кімнаті, де ви не відпочиваєте – наприклад, на кухні.

Монстера

Монстера належить до категорії ліан та зараз має не найкращу репутацію. Як і плющ, який також не радять тримати вдома, вона може витягувати позитивну енергію з людей, що живуть поряд із нею.

Вважається також, що через її негативний вплив начебто у домі зникає гармонія.