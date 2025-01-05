Жителі приватних будинків точно знають, що взимку обійтися без дров майже неможливо, і далеко не всі мають можливість опалювати оселю газом. Тож потрібно з'ясувати, які дрова використовувати найкраще, і як можна збільшити тепло від них, повідомляє 24 Канал.

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Які дрова використовувати?

Незалежно від того, яке саме дерево ви використовуєте для обігріву приміщення, завжди поліна мають бути сухими. І причина проста – деревина може вбирати в себе до 50% вологості, і від її рівня буде залежати й теплопровідність.

І якщо у вас є кілограм відносно сухих дров, які вологі десь на 25%, вони дадуть 3300 кілокалорій тепла. А ось за 30% вологості теплопровідність вже падає до 3000 кілокалорій. Отож, найкращими дровами для печі будуть сухі поліна. Втім, все ж є нюанси щодо того, які дрова горять найдовше – і, як би це дивно не звучало, це саме сирі поліна.

Найкраще, що ви можете докинути до дров у котел чи піч – це пучок соломи, а також гречану, соняшникову чи горохову лузгу. Правда, варіант підійде у випадку, якщо у вас дуже велика топкова камера в печі та є можливість безперервно підкидати паливо, поки приміщення не прогріється.



До дров можна додати солому / Фото Pexels

Як розпалити піч сирими дровами?

Іноді трапляються ситуації, коли часу на те, аби просушити дрова, просто немає, а піч потрібно топити вже. Засмучуватися не варто, адже це можна зробити також і вологими полінами, хоч це й буде дещо складніше.

Основна складність процесу полягає саме в розпалюванні. Якщо є можливість, спершу в грубку потрібно підкласти сухе дерево, а вже потім додавати вологе. Якщо ж такої можливості немає, потрібно або використати спеціальний розпал, або ж підкласти під дрова тирсу, тріски та дрібні поліна, адже вони висохнуть швидше.