Что делать, если на кухне завелась пищевая моль: важные советы, которые помогут от нее избавиться

Если вы хотя бы раз замечали, как из шкафа вылетает коричнево-серая маленькая бабочка или сидит где-то на полке, то это означает, что там завелась моль. Личинки и яйца могут быть в муке или крупах, которые были открытыми.

Пищевая моль живет максимум 3 недели, но за это время успевает отложить много яиц, пишут Porady 24. Если взрослая особь попадает в крупу, то производит личинки.

Читайте также Забудут дорогу навсегда: как быстро избавиться от кротов

Как вывести пищевую моль из кухни

Если заметили маленькие паутинки на крупе, то это признак того, что там завелась моль. Выбрасывайте продукты и не жалейте за ними, потому что они опасны для здоровья даже термической обработки. Вывести моль из шкафа можно несколькими народными средствами, которыми пользовались еще наши бабушки.

Моль не любит нескольких запахов, поэтому советуем поставить рядом с крупами в мешочек спонжик смоченный в масле перечной мяты, пакеты с черным чаем или душистым перцем, лавровый лист, гвоздика или душица, а также апельсиновые или лимонные корки. Для муки подойдут 3 зубчика чеснока.

Здесь стоит обратить внимание на то, что личинки моли могут адаптироваться к запахам, то вырастая они будут устойчивыми к ним. Эти ароматы помогут убить только взрослую особь.



Простые советы, которые помогут вывести моль / Фото Pexels

Полки надо протереть уксусным раствором, который предварительно надо развести с водой в пропорции 1:1. Также стенки шкафов полезно протирать эфирным камфорным маслом. Моль не выдерживает его запаха, поэтому сразу покинет место и больше не залетит в шкаф.

Хозяйки используют различные способы против моли, впрочем некоторые из них совсем не помогают. Совсем не помогают избавиться от вредителей ментоловые жвачки. В них есть сахар, который они так любят, поэтому они их еще больше привлекут.

Опасно использовать на кухне инсектициды, поскольку они могут попасть на продукты. Часто применяют против моли борную кислоту. В некоторых случаях она способна вывести пищевую моль, но личинки будут разносить ее по крупам, а продукты станут опасными для здоровья человека.