Що робити, якщо на кухні завелася харчова міль: важливі поради, які допоможуть її позбутися

Якщо ви хоча б раз помічали, як з шафи вилітає коричнево-сірий маленький метелик або ж сидить десь на полиці, то це означає, що там завелася міль. Личинки та яйця можуть бути в муці чи крупах, які були відкритими.

Харчова міль живе максимум 3 тижні, але за цей час встигає відкласти багато яєць, пишуть Поради 24. Якщо доросла особина попадає в крупу, то виробляє личинки.

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Як вивести харчову міль з кухні

Якщо помітили маленькі павутинки на крупі, то це ознака того, що там завелася міль. Викидайте харчі й не жалійте за ними, бо вони небезпечні для здоров’я навіть термічної обробки. Вивести міль з шафи можна кількома народними засобами, якими користувалися ще наші бабусі.

Міль не любить кількох запахів, тож радимо поставити поруч з крупами у мішечок спонжик змочений в олії перцевої м’яти, пакети з чорним чаєм чи запашним перцем, лавровий лист, гвоздика або материнка, а також апельсинові чи лимонні шкірки. Для борошна підійдуть 3 зубчики часнику.

Тут варто звернути увагу на те, що личинки молі можуть адаптуватися до запахів, то виростаючи вони будуть стійкими до них. Ці аромати допоможуть вбити лише дорослу особину.



Прості поради, які допоможуть вивести міль / Фото Pexels

Полиці треба протерти оцтовим розчином, який попередньо треба розвести з водою в пропорції 1:1. Також стінки шаф корисно протирати ефірною камфорною олією. Міль не витримує її запаху, тож одразу покине місце й більше не залетить в шафу.

Господині використовують різні способи проти молі, втім деякі з них є зовсім не помічними. Зовсім не допомагають позбутися від шкідників ментолові жуйки. У них є цукор, який вони так люблять, тож вони їх ще більше приваблять.

Небезпечно використовувати на кухні інсектициди, оскільки вони можуть потрапити на продукти. Часто застосовують проти молі борну кислоту. У деяких випадках вона здатна вивести харчову міль, але личинки будуть розносити її по крупах, а продукти стануть небезпечними для здоров’я людини.