В общем мыши боятся громких звуков, изменений света или ядовитых приманок. Если в квартире таки завелись грызуны, тогда надо поставить ультразвук, от которого они всегда убегают.

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Каких запахов боятся мыши

Мыши очень не любят запаха кинзы, ромашки, мяты, полыни, бузины, кориандра, хлорки, уксуса или ароматизаторов.

Специалисты рассказали, как можно избавиться от мышей
Специалисты рассказали, как можно избавиться от мышей / Фото Pexels

Как избавиться от мышей дома

Сначала уберите дом или квартиру хлоркой и постарайся найти мышиные норы. Если найдете – залейте строительной пеной. Далее по дому надо разложить яд от мышей, но поставьте так, чтобы к ней не могли добраться домашние любимцы.

Также можно установить мышеловки. Благодаря этому гуманному методу, вы сможете выпускать мышей на волю.

От грызунов можно избавиться с помощью народных средств. Есть несколько способов, которыми вы можете воспользоваться.

В большую банку налейте подсолнечного масла и разместите под наклоном горлышком вверх и оставьте на ночь, оставив в ней приманку. Утром в ней можете найти мышей.

Еще один интересный способ – это смешивание ложки сахара с мукой и гипсом. Добавьте туда немного масла и разложите в тарелки по квартире. От такой приманки мышей ждет гибель.

В хлеб или любую другую пищу добавьте яд с добавлением цемента. Мыши его съедят и умрут. Такие способы лучше использовать в случае, если грызунов слишком много и их невозможно вывести гуманными способами.

Легкий способ связан с клеем, который специально предназначен для того, чтобы ловить грызунов. Мыши к нему приклеятся, поэтому их с легкостью можно будет выловить.