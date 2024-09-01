Мышей дома не будет никогда: список вещей, которые надо сделать

Часто мыши могут поселиться в доме, поэтому их трудно прогнать, поскольку заметить можно только ночью. Грызуны могут завестись даже в квартире. Люди боятся мышей, поэтому от них лучше избавиться, если таки обнаружили в своем доме.

В общем мыши боятся громких звуков, изменений света или ядовитых приманок. Если в квартире таки завелись грызуны, тогда надо поставить ультразвук, от которого они всегда убегают.

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Каких запахов боятся мыши

Мыши очень не любят запаха кинзы, ромашки, мяты, полыни, бузины, кориандра, хлорки, уксуса или ароматизаторов.



Специалисты рассказали, как можно избавиться от мышей / Фото Pexels

Как избавиться от мышей дома

Сначала уберите дом или квартиру хлоркой и постарайся найти мышиные норы. Если найдете – залейте строительной пеной. Далее по дому надо разложить яд от мышей, но поставьте так, чтобы к ней не могли добраться домашние любимцы.

Также можно установить мышеловки. Благодаря этому гуманному методу, вы сможете выпускать мышей на волю.

От грызунов можно избавиться с помощью народных средств. Есть несколько способов, которыми вы можете воспользоваться.

В большую банку налейте подсолнечного масла и разместите под наклоном горлышком вверх и оставьте на ночь, оставив в ней приманку. Утром в ней можете найти мышей.

Еще один интересный способ – это смешивание ложки сахара с мукой и гипсом. Добавьте туда немного масла и разложите в тарелки по квартире. От такой приманки мышей ждет гибель.

В хлеб или любую другую пищу добавьте яд с добавлением цемента. Мыши его съедят и умрут. Такие способы лучше использовать в случае, если грызунов слишком много и их невозможно вывести гуманными способами.

Легкий способ связан с клеем, который специально предназначен для того, чтобы ловить грызунов. Мыши к нему приклеятся, поэтому их с легкостью можно будет выловить.