Мишей вдома не буде ніколи: список речей, які треба зробити

Часто миші можуть оселитися в будинку, тож їх важко прогнати, оскільки помітити можна лише вночі. Гризуни можуть завестися навіть у квартирі. Люди бояться мишей, тому їх краще позбутися, якщо таки виявили у своїй оселі.

Загалом миші бояться гучних звуків, змін світла чи отруйних приманок. Якщо у квартирі таки завелися гризуни, тоді треба поставити ультразвук, від якого вони завжди тікають.

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Яких запахів бояться миші

Миші дуже не люблять запаху кінзи, ромашки, м’яти, полину, бузини, коріандру, хлорки, оцту чи ароматизаторів.



Фахівці розповіли, як можна позбутися від мишей / Фото Pexels

Як позбутися мишей вдома

Спочатку приберіть будинок чи квартиру хлоркою та постарайся знайти мишачі нори. Якщо знайдете – залийте будівельною піною. Далі по дому треба розкласти отруту від мишей, але поставте так, щоб до неї не могли дібратися домашні улюбленці.

Також можна встановити мишоловки. Завдяки цьому гуманному методи, ви зможете випускати мишей на волю.

Від гризунів можна позбутися за допомогою народних засобів. Є кілька способів, якими ви можете скористатися.

У велику банку налийте соняшникової олії та розмістіть під нахилом шийкою вгору й залишіть на ніч, залишивши в ній приманку. Вранці в ній можете знайти мишей.

Ще один цікавий спосіб – це змішання ложки цукру з борошном та гіпсом. Додайте туди трохи олії та розкладіть в тарілки по квартирі. Від такої приманки на мишей чекає загибель.

У хліб чи будь-яку іншу їжу додайте отруту з додаванням цементу. Миші її з’їдять та помруть. Такі способи краще використовувати у випадку, якщо гризунів є надто багато і їх неможливо вивести гуманнішими способами.

Легший спосіб пов’язаний з клеєм, який спеціально призначений для того, щоб ловити гризунів. Миші до нього приклеються, тож їх з легкістю можна буде виловити.